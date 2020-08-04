Активиста из Наровли Николая Витковского арестовали на 12 суток

4 августа суд Наровлянского района вынес решение о 12-суточном аресте в отношении местного жителя Николая Витковского. Он был задержан 3 августа сотрудниками милиции.

«Брат поехал в налоговую инспекцию и не вернулся домой. Мы его искали и нашли в милиции. Его обвинили в неподчинении милиционерам. Я думаю, его задержали из-за эмоциональных высказываний против власти на пикете в поддержку Светланы Тихановской, который был в Мозыре 1 августа», — сообщил 3 августа БелаПАН брат задержанного Иван Витковский.

Сегодня прямой эфир из суда Наровлянского района вел ютьюб-канал «Мозырь для жизни». Стало известно, что Николай Витковский арестован на 12 суток. Он рассказал в суде, что накануне к нему на улице подошли сотрудники милиции и потребовали проехать в отдел. «Я спросил: на каком основании, почему нельзя меня вызвать повесткой? Но меня скрутили, надели наручники и увезли в милицию», — заявил Витковский.

Милиционеры свидетельствовали, что житель Наровли не подчинился им, то есть отказывался проехать в РОВД, сесть в служебный автомобиль и «упирался». Один из милиционеров отрицал, что Витковский предлагал вызвать его повесткой в милицию.

У милиционеров отсутствовала видеозапись задержания.

3 августа в Чечерске был задержан Юрий Ковалев. Его увезли в гомельский ИВС. Как сообщили родственники Юрия, они связывают его задержание с выступлениями на агитационных пикетах. Во сколько и где будет суд, пока неизвестно.

В Жлобине 3 августа задержали Павла Потерухина. Он зарегистрировался наблюдателем на президентских выборах. Сегодня его будут судить.