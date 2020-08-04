Суд не удовлетворил жалобу политтехнолога Виталия Шклярова на его задержание

Адвокат Антон Гашинский, который защищает задержанного в Беларуси политтехнолога Виталия Шклярова, сообщил БелаПАН, что 4 августа суд рассмотрел жалобу на его задержание и оставил ее без удовлетворения.

«Срок содержания под стражей ему определен в два месяца. Мера пресечения избрана, но обвинение не предъявлено, на это дается 10 дней. Если в течение 10 дней обвинение не будет предъявлено, то, соответственно, он не будет два месяца под стражей», — сказал защитник.

По его словам, Виталий Шкляров сейчас подавлен, он отрицает «обвинения» в «консультировании» и «мобилизации протестного потенциала». «На него оказывается психологическое давление со стороны конвоя — постоянные придирки: не так сел, не так встал, неправильно заправил кровать, это все тяжело», — добавил Гашинский.

Политический консультант Виталий Шкляров — уроженец Гомеля, живет в США. Он приехал в Гомель к родителям и был задержан 29 июля, а после помещен в СИЗО № 1 МВД на улице Володарского в Минске.

Первоначально о задержании Шклярова сообщил государственный телеканал ОНТ. В сюжете прозвучало, что, «по версии спецслужб, он консультировал администратора групп в различных социальных сетях, объединенных общим названием "Страна для жизни". Проект "Страна для жизни" был организован Сергеем Тихановским, который сейчас находится в столичном СИЗО и обвиняется в ряде преступлений, в том числе «организации массовых беспорядков».

Позднее мать Виталия Нина Шклярова в комментарии БелаПАН отрицала, что ее сын мог работать со штабом Тихановской. «Он приехал ко мне как обычно, привез внука на лето, ни с какой Тихановской он не работал, это просто глупо!» — заявила мать Виталия Шклярова.