Стоимость минского ТРК «Гулливер» уменьшилась почти на четверть

На 25 августа назначены очередные торги по продаже торгово-развлекательного комплекса «Гулливер» — одного из самых известных долгостроев Минска. За последний год — это уже третья попытка реализовать объект. Стоимость недостроенного торгового центра снижена на 20% и составляет около 17,7 миллионов рублей, сообщается на сайте торговой площадки Минэкономики.

Фото: torgi.gov.by

Торговый центр «Гулливер» на улице Притыцкого начали строить во второй половине 2000-х годов. В 2011 году для реализации этого проекта был заключен инвестдоговор, согласно которому реализовывать проект должна была компания «ТРЦ Гулливер», учрежденная двумя американскими фирмами. Генподрядчиком был известный застройщик — «Арэса-Сервис». В 2015 году работы на объекте остановились из-за недостатка средств, и недострой законсервировали. В 2017 году «Гулливер» ушел в банкротство.

В конце октября 2019 года объект выставили на аукцион. За него хотели выручить, как минимум, 22,3 миллиона рублей (10,8 миллионов долларов), но покупателей на торговый центр не нашлось. На аукционе 30 апреля желающих купить объект вновь не было.