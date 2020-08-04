Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала спектаклем ситуацию с задержанием россиян в Беларуси

Москва не даст в обиду группу задержанных в Беларуси россиян, вина которых ничем не доказана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания Александра Лукашенко, сделанные им 4 августа в ходе выступления с посланием народу и парламенту.

«Александр Григорьевич политик многоопытный, выборы проводит не первый раз. Прав в том, что братские отношения народов двух стран не подвержены конъюнктурным сиюминутным интересам, включая электоральные. Под ними прочный фундамент исторической близости и современного прагматического взаимодействия», — написала Захарова на своей странице в «Фейсбуке».

«Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Александр Лукашенко, выступая с посланием народу и парламенту, заявил, что удивлен дискуссиям в интернете по поводу задержания в Беларуси 33 российских боевиков.

«Какие только там выводы и предложения… дошли до того, что аж два президента договорились, — сказал Лукашенко. — Так вот, это очень опасный и сильный сигнал. И все это вранье про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию. Это все вранье. Эти люди — они дали показания — были направлены специально в Беларусь, команда была ждать. Билеты, купленные на Стамбул, — это легенда, потому что на границе, выезжая (граница закрыта российская ими же), им надо было предъявить и там, и здесь, что они летят в Стамбул. Но я плохой, может быть, географ, я только не понимаю: почему в Африку лететь через Северный полюс? Ведь запросто ж можно было из Новороссийска, с Крыма, в конце концов. Махнул — и там, в Стамбуле. Чего через Беларусь?»

По его словам, к задержанным россиянам белорусская сторона относится «по-человечески». «И мы от этого получили определенный эффект. Они рассказали всё, — сказал Лукашенко. — Поэтому я хочу, чтобы с этой трибуны сидящие здесь и те, кто меня услышат, запомнили: прекратите врать и месить всякую мешанину в СМИ. Прекратите, вы же уже опозорились! Сначала Стамбул, потом нет, не Стамбул, Венесуэла. Вчера уже позвонили: нет, не в Венесуэлу, сами пока не знаем куда. Мы знаем».

«Мы — родные люди, — продолжил Лукашенко. — Мы — белорусы, украинцы, русские, россияне, поляки, евреи. Мы всегда жили здесь в мире. Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело».

Лукашенко также сообщил, что сегодня поступила информация о «еще одном отряде, который переброшен на юг». «Это мы должны, когда идет уборка, мы ж у вас ничего не просим... мы должны бегать и их ловить по лесам. Мы же их всех отловим», — сказал он.

О задержании в ночь на 29 июля под Минском 32 боевиков иностранной частной военной компании сообщили белорусские государственные СМИ. Позднее появилось уточнение, что речь идет о т.н. российской частной военной компании Вагнера, кроме того, на юге страны был задержан еще один человек. Украина намерена требовать выдачи 28 из 33 задержанных в Беларуси граждан, которые прибыли с территории России.