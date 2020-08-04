В Шклове задерживали журналистов «Белсата» и отбирали у них телефоны

В Шклове 4 августа были задержаны, а спустя несколько часов отпущены из милиции трое журналистов телеканала «Белсат».

Как сообщается на сайте телеканала, корреспонденты Станислав Ивашкевич, Ольга Ратмирова и оператор Иван Муравьев были задержаны во время съемок программы журналистских расследований «Давайте разбираться».

Известно, что задержание произошло примерно в 15:30. На момент задержания они не успели даже начать съемки и достать оборудование из машины. Журналисты увидели за собой слежку и решили уйти, однако не успели.

В 19 часов стало известно, что всех троих журналистов выпустили из Шкловского РОВД, но телефоны у них отобрали. Как причина задержания, так и повод для изъятия техники неизвестны, подчеркивает «Белсат».