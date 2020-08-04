Лукашенко поручил по советской традиции провести выборы как настоящий праздник для людей

Александр Лукашенко на встрече с председателями облисполкомов и Минского горисполкома, помощниками президента по областям и Минску 4 августа поинтересовался готовностью к финальному этапу выборов.

Фото: president.gov.by

«Прошу не забывать, что по хорошей белорусской традиции, может быть, и советской традиции, мы всегда выборы проводили как настоящий праздник для людей. И буфеты были организованы, и концертные площадки. Проголосовав, люди готовы были послушать хорошую песню, чтобы настроение было приличное. Надо и в этот раз не забывать о таком празднике», — приводит слова Лукашенко пресс-служба президента.

Глава государства отметил, что в стране началась завершающая стадия избирательной кампании, стартовало досрочное голосование. «Мне докладывают, что в штатном режиме идет работа. Из 5,8 тыс. участков все работают как внутри страны, так и за рубежом», — сказал он.

Вместе с тем Лукашенко поинтересовался, все ли сделано с точки зрения материального, организационного обеспечения кампании.

Глава государства также акцентировал внимание на обеспечении безопасности проведения выборов. «Я уже сегодня касался этого вопроса (в послании белорусскому народу и Национальному собранию. — прим.). Нам ни в коем случае нельзя допустить, чтобы руководители комиссий, и не только руководители, вообще пришедшие на избирательный участок, предъявили к нам потом какие-то претензии, что мы не смогли на достойном уровне обеспечить безопасность в местах проведения голосования. Прошу, обратите на это самое серьезное внимание», — сказал белорусский руководитель.

Он подчеркнул, что правоохранительные органы должны жестко реагировать на соответствующие факты, чтобы защитить людей. «Наших людей нужно защитить. Угрозы, оскорбления, насилие должны пресекаться на корню», — заявил Лукашенко.

«У каждого человека, кто имеет право голоса, должна быть возможность принять участие в выборах. Особенно посмотрите за стариками, инвалидами. Есть еще и люди, которые болеют коронавирусом, надо помочь им проголосовать, чтобы они могли сделать свой выбор», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что на эту электоральную кампанию аккредитовано рекордное количество наблюдателей — более 45 тыс. «Есть и зарубежные. Надо окружить их в хорошем смысле слова заботой, потому что это люди героические: они не побоялись в пандемию приехать в Беларусь из-за рубежа, даже пусть из России, Украины. Не побоялись, приехали, чтобы посмотреть, как идут наши выборы. Поэтому к ним надо соответствующее отношение», — сказал белорусский руководитель.

Вместе с тем Александр Лукашенко отметил, что выборы пройдут в строгом соответствии с белорусским законодательством и исключительно в интересах белорусского народа. «Если у кого-то иные ожидания, то напрасно. Белорусские законы, белорусский народ — это главное», — добавил он.