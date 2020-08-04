Пьяная борисовчанка везла в авто троих детей

Вечером 3 июля сотрудники ОГАИ Борисовского РУВД остановили автомобиль «Рено Меган».

По сообщению областного УВД, в ходе разбирательства было установлено, что за рулем находилась 34-летняя местная жительница. Женщина не имела права управления авто и находилась в состоянии алкогольного опьянения (3,52 промилле).

Также в автомобиле находилось трое детей: 11-летняя и 4-летняя девочки находились в автокреслах и были пристегнуты ремнем безопасности. А вот 5-месячный сын находился на руках у старшей дочери.

Нарушительницу привлекли к административной ответственности по ряду статей КоАП.