Активисты из Жлобина и Чечерска получили по 15 суток ареста

Жителя Жлобина Павла Потерухина милиция обвинила в мелком хулиганстве, а суд наказал административным арестом сроком на 15 суток, сообщила БелаПАН жительница Жлобина Лиана Шуба, которая присутствовала на суде.

«Павел аккредитовался на один из участков в Жлобине как наблюдатель, я тоже. И когда он сегодня не пришел на участок — мы с наблюдателями заволновались, на телефонные звонки он не отвечал. Оказалось, его вчера забрала милиция. Сегодня состоялся суд», — пояснила Шуба.

Против жителя Жлобина свидетельствовали на суде сотрудники милиции — из уголовного розыска и участковые. «Павел занимается ремонтом мобильных телефонов. Вчера к нему приехала милиция под предлогом сделать обыск, что, может быть, есть какой-нибудь краденый телефон. Но сначала он с милицией поехал в РОВД. И, согласно показаниям милиционеров на суде, возле здания РОВД он внезапно стал громко материться и размахивать руками», — добавила жительница Жлобина.

В итоге на Потерухина составили протокол за «мелкое хулиганство». «Примечательно, что, согласно показаниям милиционеров, в отдел он зашел спокойный, также спокойно отвечал на вопросы там. Записей с видеокамеры наблюдения не сохранилось — технический сбой, так объяснили милиционеры», — рассказала Лиана Шуба.

Сегодня стало известно, что 15-суточным арестом наказан активист из Чечерска Юрий Ковалев. Он вчера был задержан милицией. Но и сегодня родственники не знают ни обстоятельств задержания, ни статьи, по которой осудили жителя райцентра. «Его вчера сразу увезли в ИВС в Гомель, там и судили. Единственное, что мы узнали, — это то, что ему дали 15 суток. Нам в ИВС отказались говорить — за что», — рассказала БелаПАН Екатерина, родственница Юрия.

По ее словам, милиция вчера искала и сына Юрия, Артема Ковалева.