В Гомеле независимых наблюдателей лишают аккредитации. Они наблюдают за выборами в основном из коридоров или на ступеньках зданий, так как председатели комиссий руководствуются постановлением ЦИК и пускают на участок только трех наблюдателей. Как правило, это наблюдатели от БРСМ, «Белой Руси», иных провластных организаций.

Татьяна (фамилию просила не называть) наблюдала из коридора за избирательным процессом на участке № 4 Железнодорожного района. Председатель участковой комиссии Владимир Межевич сообщил наблюдателю, что она лишена аккредитации, так как «на нее есть три докладные записки» и она «заходила на участок и подходила к столам», чем нарушила Избирательный кодекс.

Татьяна предоставила аудиозапись разговора с председателем комиссии. Председатель комиссии отказался показать протокол о лишении наблюдателя аккредитации, хотя предложил обжаловать его в вышестоящей инстанции. «Я ничего не нарушала. Не подходила к столам, наблюдала из коридора, мне председатель комиссии даже не стал объяснять, за что меня лишили аккредитации», — рассказала БелаПАН Татьяна.

Также лишили аккредитации, не дав копию протокола заседания комиссии, наблюдателя Станислава на участке № 24 Железнодорожного района. «Сначала я стоял в коридоре, так как на участке мне не было места. Потом пришла какая-то женщина, видимо из администрации гимназии, и сказала, что я мешаю. Она привела уборщиц и приказала им мыть пол. Я переместился в фойе. Она сказала уборщицам, чтобы и в фойе мыли пол, хотя они утверждали, что "зачем, мы же его уже мыли". Я ушел на крыльцо. Подошла какая-то женщина, стала меня фотографировать прямо в лицо и упрекать, что я считаю голоса и нарушаю закон. Потом пришел председатель комиссии и объявил, что лишает меня аккредитации», — рассказал БелаПАН Станислав.

Председатель комиссии отказался предоставить копию протокола, лишь дал почитать ее наблюдателю. «Я только прочитал, что я "препятствовал проходу граждан на участок". Это просто игра в одни ворота», — добавил Станислав.

Напомним, на нынешних президентских выборах зарегистрировано рекордное количество национальных наблюдателей. На 3 августа избирательные комиссии аккредитовали 48 642 национальных наблюдателя, свидетельствуют данные ЦИК.

22 июля ЦИК принял постановление, согласно которому количество наблюдателей на избирательных участках в основной день голосования на выборах президента (9 августа) не должно превышать пяти, в дни досрочного (4—8 августа) — трех.

Предложение об ограничении количества наблюдателей внесла председатель комиссии Лидия Ермошина, пояснив необходимость таких мер эпидемиологической ситуацией и заботой о безопасности членов избиркомов.