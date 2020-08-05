Задержана Алина Лисакович — директор компании «Хайв Проджект», создавшей платформы Ulej и MolaMola

4 августа задержана Алина Лисакович — директор компании «Хайв Проджект», создавшей краудфандинговые платформы Ulej и MolaMola. О ее задержании сообщила в «Инстаграме» Александра Зверева — девушка Эдуарда Бабарико, который является одним из основателей MolaMola.

Фото со страницы Алины в соцсети

«Сегодня задержали Алину — директора «Хайв Проджект», которому принадлежат платформы «Улей» и «MolaMola». В нашем офисе побывали ДФР (Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля — БелаПАН.). Был обыск, из бухгалтерии изъяли документы. ДФР побывал у Алины дома, — написала Зверева. — «Почему?» спросите вы. Потому что так копают на Эдика. Почему копают на Эдика? Потому что он сын Виктора Бабарико. Нужно ли объяснять, почему задержали Виктора Бабарико? И если вдруг нужны объяснения: по той же причине, по которой все сильные альтернативные кандидаты не были допущены до выборов. По той же причине, по которой Светлана Тихановская получала угрозы вывезла детей из страны. По той же, по которой с детьми уехал Валерий Цепкало».

В свою очередь сооснователь платформы MolaMola, блогер Антон Мотолько сообщил в «Фейсбуке», что Алину Лисакович в 16.00 забрали «на разговор» представители ДФР. «На данный момент Алина на связь не выходит. Телефон изъят сотрудниками. В районе 17 часов ДФР приехал на офис и изъял документы из бухгалтерии, провели обыск. В 19.20 часов проходил обыск по месту жительства, сообщила ее сестра. После обыска сказали, что будут в КГБ (...) Где сейчас Алина — неизвестно», — написал Мотолько.

Счета компании «Хайв Проджект» в «Белгазпромбанке» были заблокированы 11 июня. В тот же день прошли обыски в «Белгазпромбанке», которым до начала нынешней президентской кампании руководил Виктор Бабарико. Позже Комитет госконтроля сообщил, что счета «Хайв Проджект» заблокированы на основании закона «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

18 июня были задержаны Виктора Бабарико, претендент на пост главы государства, и Эдуард Бабарико, который возглавлял инициативную группу по выдвижению своего отца кандидатом в президенты. Обоих поместили в СИЗО КГБ. Виктор Бабарико обвиняется по трем статья Уголовного кодекса: дача взятки, уклонение от уплаты сумм налогов и легализация средств, полученных преступным путем. В чем обвиняется Эдуард Бабарико, не сообщалось. С адвокатов взята подписка о неразглашении.

«Международная амнистия» объявила Виктора и Эдуарда Бабарико политическими заключенными.