Беларусь накроет теряющий активность атмосферный фронт

Сегодня погоду на территории Беларуси будет определять теплая воздушная масса и теряющий активность атмосферный фронт.

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Ожидается облачно с прояснениями. В некоторых районах пройдут дожди, прогремят грозы.

Ветер южный с переходом на северный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха в регионах:

Брест +24..+26°C (вероятность осадков 5-10%);

Витебск +24..+26°C (вероятность осадков 10-15%);

Гомель +29..+31°C (без осадков);

Гродно +22..+24°C (вероятность осадков 5-10%);

Могилев +28..+30°C (вероятность осадков 5-10%);

Минск +23..+25°C (вероятность осадков 5-10%).

Из-за жаркой погоды в некоторых регионах объявлен оранжевый уровень опасности.

Необходимо помнить несколько правил, чтобы пережить жару без потерь:

Необходимо пить достаточное количество воды — здоровым людям 2,5-3 литра в день, которая не должна быть слишком холодной и газированной. В противном случае есть риск спровоцировать заболевания горла. В жару не рекомендуется пить кофе, чай, алкоголь.

Одежду следует выбирать из легких натуральных тканей — хлопка, льна, шелка, светлых тонов и с неприлегающим силуэтом, чтобы обеспечить телу достаточный воздухо- и теплообмен. Следует отказаться от ношения тугих поясов и ремней. В жару также стоит отказаться от обуви на каблуках, что поможет избежать отечности ног. Хорошо бы, выходя на солнце, надеть головной убор.

При использовании кондиционера для избегания резкого перепада температур при последующем выходе на улицу, температуру в помещении следует устанавливать не намного ниже, чем снаружи — оптимальная разница составляет пять градусов.

В жаркую погоду надо отдать предпочтение овощам и фруктам, от слишком жирной и соленой пищи желательно отказаться. Кроме того, в жару возрастает риск возникновения пищевых отравлений.

Людям, имеющим проблемы со здоровьем, в жару желательно отказаться от управления автомобилем.

Ни в коем случае нельзя оставлять в запертой машине детей и домашних питомцев — даже на минуту. В салоне создается крайне высокая температура, которая может привести к возникновению теплового удара, а в крайнем случае — и к гибели, если вы вдруг задержитесь больше, чем рассчитывали.

В жаркую погоду организм теряет воду, поэтому очень важно ее пополнять. Что лучше всего пить в жару? Возможно эти десять напитков помогут вам без последствий перенести зной.