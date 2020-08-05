Тихановская — Меркель: нам надоело, что нами управляет этот диктатор

Светлана Тихановская обратилась к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель с просьбой позвонить Александру Лукашенко.

Кандидат в президенты в интервью немецкому изданию Bild попросила главу правительства Германии сказать официальному белорусскому лидеру, что «мы не хотим войны».

По ее словам, единственное, что хотят сторонники перемен — «честные выборы». «Нам надоело, что нами управляет этот диктатор. Мы устали», — заявила Тихановская.

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