Тихановская — Меркель: нам надоело, что нами управляет этот диктатор
Светлана Тихановская обратилась к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель с просьбой позвонить Александру Лукашенко.
Кандидат в президенты в интервью немецкому изданию
По ее словам, единственное, что хотят сторонники перемен — «честные выборы». «Нам надоело, что нами управляет этот диктатор. Мы устали», — заявила Тихановская.
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