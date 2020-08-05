Число умерших от COVID-19 превысило 700 тысяч

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Университет Джонса Хопкинса сообщил данные о новых случаях заражения коронавирусом и количестве умерших от COVID-19.

Всего на утро 5 августа официально подтверждено заражение 18 540 119 человек. Больше всего это коснулось следующих стран:

  1. США — 4 770 273;
  2. Бразилия — 2 801 921;
  3. Индия — 1 855 745;
  4. Россия — 859 762;
  5. ЮАР — 521 318.

С начала пандемии недуг  унес жизни 700 647 человек. Наиболее пострадали:

  1. США — 156 801;
  2. Бразилия — 95 819;
  3. Мексика — 48 869;
  4. Великобритания —46 295;
  5. Индия — 39 795.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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