Число умерших от COVID-19 превысило 700 тысяч

Университет Джонса Хопкинса сообщил данные о новых случаях заражения коронавирусом и количестве умерших от COVID-19.

Всего на утро 5 августа официально подтверждено заражение 18 540 119 человек. Больше всего это коснулось следующих стран:

США — 4 770 273; Бразилия — 2 801 921; Индия — 1 855 745; Россия — 859 762; ЮАР — 521 318.

С начала пандемии недуг унес жизни 700 647 человек. Наиболее пострадали:

США — 156 801; Бразилия — 95 819; Мексика — 48 869; Великобритания —46 295; Индия — 39 795.

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