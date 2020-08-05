Число умерших от COVID-19 превысило 700 тысяч
Университет Джонса Хопкинса сообщил данные о новых случаях заражения коронавирусом и количестве умерших от COVID-19.
Всего на утро 5 августа официально подтверждено заражение 18 540 119 человек. Больше всего это коснулось следующих стран:
- США — 4 770 273;
- Бразилия — 2 801 921;
- Индия — 1 855 745;
- Россия — 859 762;
- ЮАР — 521 318.
С начала пандемии недуг унес жизни 700 647 человек. Наиболее пострадали:
- США — 156 801;
- Бразилия — 95 819;
- Мексика — 48 869;
- Великобритания —46 295;
- Индия — 39 795.
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