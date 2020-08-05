Алину Лисакович отпустили из КГБ

«Меня выпустили из КГБ. Спасибо всем за переживания и помощь. Телефон забрали. Поэтому я без связи», — написала Лисакович в «Фейсбуке».

Фото со страницы Алины в соцсети

О ее задержании накануне вечером сообщила в «Инстаграме» Александра Зверева — девушка Эдуарда Бабарико, который является одним из основателей MolaMola. Она также сообщила, что в офисе «Хайв Проджект» сотрудники департамента финансовых расследований КГК провели обыск, из бухгалтерии изъяли документы. Также обыск прошел у Лисакович дома, написала Зверева.