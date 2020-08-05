Глава Россотрудничества: Лукашенко демонстрирует готовность порвать с Россией

По мнению главы Россотрудничества Евгения Примакова, риторика Александра Лукашенко в последнее время говорит о том, что он готов порвать с Россией.

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«Меня никто не уполномочил что-то говорить по Белоруссии, так что всё написанное дальше — частное мнение, высказанное в личном блоге, не с позиции официального лица: заявление президента Беларуси А.Лукашенко считаю враждебным по отношению к России и к Беларуси, кстати, тоже», — написал Примаков в своем телеграм-канале.

Он считает, что своими заявлениями с «намёками на российское вмешательство во внутренние дела республики, граничащими с угрозами броскими фразами про «запылает до Владивостока», арестами российских граждан и передачей их данных украинским спецслужбам демонстрирует готовность порвать с Россией».

Также Примаков отметил, что российской стороне «давно стоит посчитать те силы, те средства, ресурсы, которые мы с братской любовью, редко и робко спрашивая что там было и на что потрачено, вкладывали в Беларусь — тарифами, скидками, кредитами и прочим. Поверьте, очень, очень много».

Глава Россотрудничества считает, что это необходимо сделать, чтобы понять, «доходила ли вся эта помощь, содействие и прочее до наших братьев или работала в основном на то, чтобы именно элиты республики чувствовали себя уверенно ещё год, два, пять, десять. Не делали ли мы ошибки, помогая не столько народу Белоруссии, сколько её «элитам». В этом вопрос».

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) было создано в сентябре 2008 года Деятельность Россотрудничества и его загранучреждений направлена на реализацию государственной политики международного гуманитарного сотрудничества, содействие распространению за рубежом объективного представления о современной России. В настоящее время Россотрудничество представлено в 80 странах мира 97 представительствами: 73 российских центра науки и культуры в 62 странах, 24 представителя Агентства в составе посольств в 21 стране.

Что еще говорил Лукашенко во время ежегодного послания: