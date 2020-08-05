Правозащитники: в Могилеве наблюдателей массово не допускают на участки

Досрочное голосование на президентских выборах в Могилеве началось с массового недопуска наблюдателей кампании «Правозащитники за свободные выборы» на участки.

Как сообщает mspring.online , правозащитник Александр Райкон рассказал, что в участковой избирательной комиссии №26, которая находится в школе №40, ему угрожали лишением аккредитации: «Утром я явился в комиссию, чтобы проследить за опечатыванием урн. Там уже были какие-то люди, которых председатель комиссии Царенкова называла наблюдателями. Когда опечатывание закончилось, я спросил присутствующих, кто из них является наблюдателем на участке №26. Руки подняло два человека. Даже по постановлению ЦИК на «досрочке» могут находиться трое наблюдателей».

По словам наблюдателя, председатель комиссии заявила, что он не имеет права ничего спрашивать и должен был спросить у нее разрешения. Председатель комиссии пригрозила наблюдателю, что его могут лишить аккредитации. Она напомнила, что он зарегистрировался только 13-м по сччету наблюдателем и отказался следовать графику наблюдения.

«Мне позвонили 31 июля и сказали, что я могу выбрать дни для наблюдения на досрочном голосовании. Я ответил, что в первую очередь мне интересен процесс подсчета голосов. На это член УИК ответила, что места для наблюдения в день голосования не осталось», — рассказал Райкон.

Другие краткосрочные наблюдатели кампании «Правозащитники за свободные выборы» также столкнулись с запретом на наблюдение.

Так, наблюдательнице на участке №37 (гимназия №2) председатель комиссии сообщил, что на участке уже есть трое наблюдателей, поэтому её наблюдать за выборами не пустят.

Наблюдателя на участках №137 и №138, расположенных в могилевском профессиональном лицее №7, допустили до процесса опечатывания урн, однако когда начался этап голосования, председатель комиссии объявила фамилии тех наблюдателей, кто может остаться (все они представляют провластных общественных организаций). Наблюдателя от кампании «Правозащитники за свободные выборы» попросили удалиться. Сам наблюдатель заявил устную жалобу на решение председателя комиссии.

На участке №66 (средняя школа №2) наблюдательнице даже не позволили следить за процессом опечатывания урн. На участке №48 (библиотека имени Лермонтова) наблюдателю кампании заявили, что графика для наблюдения за выборами нет – просто потому, что все заранее зарегистрированные наблюдатели от провластных организация выразили желание присутствовать на участке каждый день. Следовательно, места для него они найти не могут.

Наблюдатель кампании на участках №100, №101 и №102 (все – средняя школа №41) рассказал, что ему предложили ограниченные часы для наблюдения: «На участке №100 предложили понаблюдать 1-2 часа. Не больше. Объяснили, что и так много желающих. На 101-м участке вначале разрешили наблюдать, потом сказали, что уже есть 3 наблюдателя. На 102-м сразу сказали, что уже 3 наблюдателя есть. Сказали, что мне по графику есть только две смены – сегодня и 7 августа. На всех трех участках ссылаются на cложную эпидемиологическую обстановку».

Как отмечают правозащитники, ссылка на опасность COVID-19 – лишь повод запретить наблюдение за выборами, поскольку на участках работают буфеты и точки развлечений.

Наблюдатель кампании «Правозащитники за свободные выборы» Борис Бухель, который следит за ходом голосования на участках №109 и №110 сообщил, что далеко не все члены комиссий были в масках: «Вначале их вроде раздавали, однако по факту оказалось, что в масках было несколько человек. Наблюдатели от других кампаний и общественных организаций также были без масок. То есть даже члены комиссии относятся к угрозе коронавирусной инфекции снисходительно. Очевидно, что для ЦИК COVID-19, – лишь предлог не допустить независимых наблюдателей на участки».

22 июля Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов ограничила количество наблюдателей на избирательных участках: не более трех в дни досрочного голосования и не более пяти — в основной день. Председатель комиссии Лидия Ермошина объяснила это интересами безопасности членов избиркомов и эпидемиологической обстановкой. Представители оппозиции заявили, что такое решение не позволит присутствовать на участках независимым наблюдателям.

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