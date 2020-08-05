В Беларуси начались военные учения

В Беларуси проходит первый этап оперативно-тактических учений с Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны под руководством командующего Игоря Голуба.

Как сообщили в Министерстве обороны, в ходе учений, проводимых в соответствии с планом подготовки ВВС и войск ПВО на 2019/2020 учебный год, отрабатываются навыки посадки самолетов МиГ-29, Су-25, Як-130 и Л-39 на заранее подготовленный аэродромный участок трассы М1 Минск — Брест с последующей их подготовкой к повторному вылету и нанесением авиационного удара по наземным целям на авиационном полигоне Ружаны.

В выполнении полетов с аэродромных участков дорог принимают участие авиационная техника и экипажи 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы и 61-й истребительной авиационной базы ВВС и войск ПВО.

Прикрытие района полетов от средств воздушного нападения противника осуществляют истребители Су-30СМ из зон дежурства в воздухе и зенитными ракетными комплексами «Тор-М2».

Вертолеты Ми-24 и Ми-8МТВ-5 50-й смешанной авиационной базы будут выполнять задачи по прикрытию АУД от действий незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп.

Впервые посадку на АУД выполнит курсант 4-го курса авиационного факультета Военной академии на учебно-тренировочном самолете Л-39.

«Основной целью данного этапа учения является отработка вопросов использования участков автомобильных дорог в качестве запасных аэродромов и аэродромов рассредоточения авиации, подготовка летного состава к выполнению полетов с аэродромных участков дорог», — отметили в оборонном ведомстве.

Посадку самолетов на АУД в ВВС и войсках ПВО Беларуси начали отрабатывать в 2007 году. В 2016 году белорусские летчики впервые на постсоветском пространстве ночью посадили на АУД штурмовик Су-25.