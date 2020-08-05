Правозащитники: провластные наблюдатели сделали выборы недоступными для независимого наблюдения

Большинство допущенных на участки наблюдателей представлены прогосударственными общественными объединениями, что сделало избирательный процесс полностью недоступным для независимого наблюдения и нетранспарентным.

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Такие выводы содержатся в отчете кампании «Правозащитники за свободные выборы», который опубликован 5 августа на сайте spring96.org .

Кампанию «Правозащитники за свободные выборы» проводят лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» и республиканское правозащитное общественное объединение «Белорусский Хельсинкский комитет».

По состоянию на 3 августа, согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в стране аккредитовано 48.642 наблюдателя, из них 47.650 на участках для голосования, говорится в отчете.

«От общественных объединений было выдвинуто 68% аккредитованных наблюдателей, большинство из которых (86,4%) представлены шестью крупнейшими провластными общественными объединениями — БРСМ, «Белая Русь», союза женщин, объединения ветеранов; профсоюзами, входящими в Федерацию профсоюзов Беларуси, и Белорусским фондом мира. 62% аккредитованных в участковых избирательных комиссиях (УИК) наблюдателей представляют данные организации, которые традиционно представляют большинство в составе комиссий», — подчеркивают правозащитники.

По состоянию на 4 августа кампания «Правозащитники за свободные выборы» выдвинула 618 наблюдателей на участки для голосования, из которых 93% было аккредитовано в УИК. «Абсолютное большинство наблюдателей (94,5%) не попало в квоты наблюдателей, определенных согласно п. 16 постановления ЦИК № 15 (с изменениями внесенными постановлением ЦИК № 115 от 22.07.2020 года), поскольку были аккредитованы позднее, чем первые три (пять) наблюдателей и не были допущены для наблюдения», — отмечается в отчете. — Только 34 наблюдателя кампании «Правозащитники за свободные выборы» (5,5% от общего числа аккредитованных) включены в графики наблюдения УИК на определенное время, которое не охватывает весь период голосования и подсчета голосов, а только 2 — в течение всего периода выборов и подсчета голосов».

Таким образом, констатируют правозащитники, большинство допущенных на участки наблюдателей представлены прогосударственными общественными объединениями и были зарегистрированы сразу после образования УИК 24-25 июня.

По мнению кампании «Правозащитники за свободные выборы», введенные постановлением ЦИК № 115 квоты наблюдателей на избирательных участках сделали избирательный процесс «полностью недоступным для независимого наблюдения и нетранспарентным».

«Это является нарушением одного из основных принципов проведения демократических выборов — принципа гласности. Очевидно, решение, ограничившее количество наблюдателей, не было направлено на профилактику пандемии, а имело целью прекратить независимое наблюдение: многие члены УИК и провластные наблюдатели не соблюдают рекомендации Минздрава», — заключили правозащитники.

22 июля Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов ограничила количество наблюдателей на избирательных участках: не более трех — в дни досрочного голосования и не более пяти — в основной день. Председатель комиссии Лидия Ермошина объяснила это интересами безопасности членов избиркомов и эпидемиологической обстановкой. Представители оппозиции заявили, что такое решение не позволит присутствовать на участках независимым наблюдателям.

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