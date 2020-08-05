У дипломатов нет сведений о пострадавших гражданах Беларуси в результате взрыва в Бейруте

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У белорусского МИД пока нет сведений о том, есть ли граждане Беларуси среди пострадавших в результате взрыва в Бейруте (Ливан).

Как сообщило внешнеполитическое ведомство сообщило в своем микроблоге, «в настоящее время сведений о пострадавших гражданах Республики Беларусь в результате взрыва 4 августа в порту Бейрута нет».

В посольстве отметили, что находятся в постоянном контакте с компетентными органами Ливана.

МИД также указал телефоны посольств для экстренной связи: +96394 888-86-53 (Сирия) и  +9617 053-42-12 (Ливан).
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Тэги: Ливан Город: Бейрут

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