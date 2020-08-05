«Внезапно ударил в голову милиционера». СК сообщил о задержании мужчины, разбившего двери на избирательном участке

Накануне на одном из избирательных участков Октябрьского района столицы в обеденное время произошло ЧП.

Фото СК

Как пришедший «43-летний мужчина по непонятным причинам стал наносить удары по закрытым входным дверям, разбив тем самым стекло».

Очевидцы вызвали милицию.

«Прибывшие на место сотрудники милиции стали выяснять у фигуранта причины его поступка. Во время разговора тот внезапно нанес удар в голову одному из милиционеров», — отметили в СК.

По предварительным данным, подозреваемый был сильно пьян (от освидетельствования мужчина отказался).

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 339 (хулиганство), ст. 364 (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел) УК.