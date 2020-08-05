Власти пока не ответили на жалобы штаба Тихановской

Мингорисполком и ЦИК пока не отреагировали на поданные накануне жалобы штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Как сообщалось ранее, штаб жаловался на организацию сторонних мероприятий в парке Дружбы народов — одном из шести мест, отведенных в столице для проведения агитации под открытым небом, сообщила БелаПАН представитель штаба Анна Красулина.

3 августа на сайте администрации Советского района Минска появилась информация, что с 3 по 8 августа в парке Дружбы народов по вечерам пройдут концерты и праздничные мероприятия. В частности вечером 6 августа — празднование дня железнодорожных войск, организуемое Министерством обороны. В этот же день и в это же время в парке планировался большой митинг-концерт в поддержку Светланы Тихановской.

4 августа штаб кандидата в президенты подал в ЦИК и Мингорисполком жалобы, потребовав отменить решение администрации Советского района об организации на указанной площадке мероприятий, которые не относятся к предвыборной агитации.

Кроме того, штаб попросил адресатов провести обучающие мероприятия для руководителей администраций по избирательному законодательству.

«Наша позиция пока остается такой же: мы проводим наше мероприятие там, где мы заявили, о чем мы совершенно законно подали уведомление в Мингорисполком», — отметила Красулина. Она подчеркнула, что это позиция актуальна на данный момент, не исключив, что впоследствии все может измениться.

На вопрос, будет ли сегодня предпринята попытка обсудить этот вопрос с кем-то из чиновников на личной встрече, представитель штаба Тихановской ответила: «Мы им написали вчера, что требуем такую встречу, чтобы они ее назначили и с нами провели, дали какую-то определенную, хотя бы относительно законную позицию».

«Не думаю, что мы будем второй, пятый раз стучаться. Мы им сообщили все в письменной форме. Не думаю, что кандидат в президенты должен стоять под дверями там», — сказала Красулина.

Стоит отметить, что в последние дни штаб Тихановской был вынужден несколько раз отменять агитационные мероприятия в различных городах Беларуси.

3 августа был отменен запланированный пикет в Столбцах (Минская область). Причиной стали экстренные земляные работы у входа на стадион «Юность», где должно было пройти мероприятие.

4 августа штаб Тихановской отменил запланированные агитационные пикеты в Слуцке и Солигорске (Минская область) — вновь по причине экстренно возникшей необходимости в проведении ремонтных работ. В этих городах были задержаны люди, пришедшие на встречу с кандидатом в президенты.

В тот же день активистам команды Тихановской из-за внезапных ремонтов не удалось встретиться с представителями штаба в Мяделе, Марьиной Горке, Червене (Минская область) и других городах.

Смотрите также: Большое интервью Светланы Тихановской Naviny.by