«Честные люди» зафиксировали в первый день «досрочки» более двух тысяч нарушений

В первый день досрочного голосования на выборах президента Беларуси, 4 августа, наблюдатели гражданской инициативы «Честные люди» зафиксировали 2.056 нарушений избирательного законодательства.

По сообщению телеграм-канала инициативы, наиболее частыми нарушениями были недопуск наблюдателей на участки, отказ наблюдателям присутствовать при опечатывании урн для голосования, а также запрет на ознакомление с протоколами по итогам голосования.

В тот же день по большей части нарушений были поданы обращения в территориальные и участковые избирательные комиссии, отмечается в сообщении.

Кампания по наблюдению «Правозащитники за свободные выборы» в опубликованном 5 августа отчете констатировала, что большинство допущенных на участки наблюдателей представляют прогосударственные общественные объединения, что делает избирательный процесс полностью недоступным для независимого наблюдения и нетранспарентным.

По состоянию на 4 августа «Правозащитники за свободные выборы» выдвинули 618 наблюдателей на участки для голосования, из которых 93% было аккредитовано в участковых избирательных комиссиях (УИК).

«Абсолютное большинство наблюдателей (94,5%) не попало в квоты наблюдателей, определенных согласно п. 16 постановления ЦИК № 15 (с изменениями, внесенными постановлением ЦИК № 115 от 22.07.2020), поскольку были аккредитованы позднее, чем первые три (пять) наблюдателей, и не были допущены для наблюдения, — говорится в отчете. — Только 34 наблюдателя кампании «Правозащитники за свободные выборы» (5,5% от общего числа аккредитованных) включены в графики наблюдения УИК на определенное время, которое не охватывает весь период голосования и подсчета голосов, а только 2 — в течение всего периода выборов и подсчета голосов».

Правозащитники отметили, что постановление ЦИК № 115, ограничившее количество наблюдателей, которые могут одновременно находиться на участках, нарушило принцип гласности проведения выборов.

«Очевидно, решение, ограничившее количество наблюдателей, не было направлено на профилактику пандемии, а имело целью прекратить независимое наблюдение: многие члены УИК и провластные наблюдатели не соблюдают рекомендации Минздрава», — отмечается в документе.

По данным Центризбиркома, явка избирателей в первый день досрочного голосования на президентских выборах составила 4,98%. На предыдущих президентских выборах, в 2015 году, в первый день проголосовали 4,49% избирателей, а на парламентских выборах в 2019-м — 4,69%.

Читайте также: