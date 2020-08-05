На избирательном участке в Минске задержана независимый наблюдатель Инна Добротвор

В Минске на избирательном участке № 64 Заводского района 5 августа была задержана наблюдатель кампании «Право выбора» Инна Добротвор.

Ее доставили в милицию, а через некоторое время отпустили.

«Я фиксировала явку за пределами участка — в коридоре школы. Председателю избирательной комиссии Николаю Бойко это не понравилось, он позвал директора школы, в которой находится участок. Директор сказала, что я должна покинуть территорию, так как ей не нравится, что здесь находятся посторонние», — сообщила БелаПАН Инна Добротвор.

Она пояснила директору школы и председателю участковой комиссии, что имеет статус наблюдателя и может здесь находиться. В итоге на участок были вызваны сотрудники милиции, которые предложили проехать в отделение. «Меня доставили туда для составления протокола, однако там пояснили, что привезли для установления личности», — добавила наблюдатель.

Инна Добротвор вернулась на участок, куда снова вызвали милицию, на этот раз на еще одного независимого наблюдателя Илью Добротвора. «Приехали сотрудники милиции, один из них закрылся с председателем комиссии», — сказал БелаПАН Добротвор.

По его словам, возможно, поводом для вызова милиции стал тот факт, что Добротвор сфотографировал председателя избиркома. Однако пока с ним никто из правоохранительных органов не общался.

22 июля ЦИК принял постановление, согласно которому количество наблюдателей на избирательных участках в основной день голосования на выборах президента не должно превышать пяти человек, при досрочном — трех. Такое предложение внесла председатель комиссии Лидия Ермошина, объяснив это эпидемиологической ситуацией.

Кампания «Право выбора» призвала отменить это решение ЦИК, заявив, что оно «противоречит Конституции Республики Беларусь и основополагающим принципам проведения свободных и демократичных выборов». По мнению представителей кампании, своим решением Центральная комиссия «практически лишила возможности независимых наблюдателей, выдвинутых гражданами и демократическими организациями, наблюдать за проведением голосования и подсчетом голосов».

В кампанию «Право выбора» входят представители восьми политических и общественных сил: Партии БНФ, Белорусской социал-демократической партии (Грамада), Объединенной гражданской партии, Белорусской партии «Зеленые», движения «За Свободу», независимого профсоюза РЭП, оргкомитетов по созданию партии «Белорусская христианская демократия» и Партии свободы и прогресса.

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