«Белгазпромбанк»: отток средств корпоративных клиентов прекратился

Отток средств индивидуальных предпринимателей и юридических лиц из «Белгазпромбанка» прекратился, говорится в сообщении банка.

«Выполнение плана по прибыли, восстановление положительной динамики депозитного портфеля и рентабельность банковских активов, превышающая средние значения по банковской системе, — такой результат «Белгазпромбанк» зафиксировал на 1 августа 2020 года», — подчеркивается в сообщении банка.

За июль банком получена прибыль в 10,3 млн рублей, утвержденный план по прибыли исполнен на 101%.

«Последняя декада июня продемонстрировала восстановление положительной динамики депозитного портфеля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Данный тренд продолжился в июле и обусловил прирост средств клиентов корпоративного бизнеса на 5,8%», — подчеркивается в пресс-релизе «Белгазпромбанка».

Временная администрация указывает на стабильное положение банка, позволяющее «полностью и своевременно исполнять обязательства перед клиентами, включая начисление и выплату процентов по депозитам и вкладам».

«Прекращение оттока средств клиентов вместе с поддержкой, оказанной Национальным банком, привели к улучшению показателя покрытия ликвидности (LCR), который с начала месяца вырос до 115,7%, обеспечив запас прочности для соблюдения установленных регулятором нормативов», — говорится в сообщении банка.

Рентабельность активов банка на 1 августа оценивается на уровне 1,9%.

«В целом отток клиентской базы юридических лиц со дня введения в банке временной администрации составил всего около 1% от общего числа клиентов — юридических лиц», — сообщает «Белгазпромбанк».

Напомним, за второй квартал 2020 года средства клиентов в «Белгазпромбанке» сократились на 30,6%, или на 1.008,8 млн рублей. На 1 июля средства клиентов в банке составляли 2.283,5 млн рублей против 3.292,3 млн рублей на 1 апреля.

Как сообщалось, 11 июня в головном офисе «Белгазпромбанка» прошел обыск в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем. После этого Нацбанк ввел в банк временную администрацию и ее руководителем назначил Надежду Ермакову. Полномочия правления ОАО «Белгазпромбанк» на период действия временной администрации по управлению банком приостановлены.

«Газпром» и «Газпромбанк» назвали действия Нацбанка по назначению новых руководящих работников «Белгазпромбанка» незаконными, ссылаясь на устав. 18 июня экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, который руководил банком около 20 лет и покинул его в связи с участием в президентских выборах, был задержан по обвинению в организации противоправной деятельности.

Представители власти утверждают, что в уголовном преследовании Бабарико нет никакой политической подоплеки. Сам он убежден в обратном.