В МИД Великобритании выразили обеспокоенность ситуацией в Беларуси в преддверии выборов

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Беларусь должна поддерживать демократические свободы, заявила заместитель госсекретаря, министр по вопросам европейского соседства и делам Америки Соединенного Королевства Уэнди Мортон на встрече с послом Беларуси Сергеем Алейником.

Как сообщает посольство Великобритании, встреча состоялась 4 августа в связи с завершением Алейником его дипломатической миссии.

«В ходе встречи министр Мортон поблагодарила посла за семь лет белорусско-британского сотрудничества и выразила обеспокоенность по поводу обращения с кандидатами [в президенты], гражданским обществом и СМИ в преддверии президентских выборов», — отмечается в сообщении.
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Тэги: Беларусь-Великобритания Персона: Уэнди Мортон Сергей Алейник

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