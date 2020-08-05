В МИД Великобритании выразили обеспокоенность ситуацией в Беларуси в преддверии выборов

Беларусь должна поддерживать демократические свободы, заявила заместитель госсекретаря, министр по вопросам европейского соседства и делам Америки Соединенного Королевства Уэнди Мортон на встрече с послом Беларуси Сергеем Алейником.

Как сообщает посольство Великобритании, встреча состоялась 4 августа в связи с завершением Алейником его дипломатической миссии.

«В ходе встречи министр Мортон поблагодарила посла за семь лет белорусско-британского сотрудничества и выразила обеспокоенность по поводу обращения с кандидатами [в президенты], гражданским обществом и СМИ в преддверии президентских выборов», — отмечается в сообщении.