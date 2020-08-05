Лукашенко: в Беларуси с большой болью восприняли известие о многочисленных жертвах в Бейруте

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Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Ливана Мишелю Наиму Ауну в связи с многочисленными жертвами в результате взрыва в Бейруте.

«С большой болью в Беларуси восприняли печальное известие о многочисленных жертвах трагического происшествия в порту Бейрута», — цитирует главу государства его пресс-служба.

Лукашенко «от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние слова поддержки лидеру Ливана, родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим», отмечается в сообщении.

Ранее белорусский МИД сообщил, что пока не располагает данными о том, есть ли граждане Беларуси среди пострадавших в результате взрыва в порту Бейрута.

По предвартельным данным, в результате взоыва погибло около 80 человек, более четырех тысяч получиили ранения и травмы. Серьезно разрушены несколько кварталов. 
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Тэги: Беларусь-Ливан взрыв в Бейруте Персона: Мишель Наим Аун Александр Лукашенко

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