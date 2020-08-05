В Беларуси вновь зафиксирован прирост заразившихся COVID-19

/ Общество
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Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 68.376 (+124 за последние сутки), скончалось 577 человек (+3), сообщило Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале.

Фото Depositphotos

За минувшие сутки отмечен прирост инфицированных (в предыдущие сутки было выявлено 84 новых случая и три смерти).

Минздрав отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 63.425 пациентов (за последние сутки 262). Таким образом, излечилось 92,7% заболевших.

Проведено 1.334.868 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 9.092.

Минздрав давно не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся «в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания». Более трех месяцев министерство не проводит пресс-мероприятия на эту тему.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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