Зеленский надеется, что Лукашенко выдаст Украине бойцов ЧВК

Вопрос выдачи задержанных в Беларуси российских граждан обсудил в телефонном разговоре с Александром Лукашенко 5 августа президент Украины Владимир Зеленский.

«Провел телефонный разговор с президентом Лукашенко. Надеюсь, что подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам», — сообщил Зеленский в своем телеграм-канале.

Что еще говорил Лукашенко во время ежегодного послания: