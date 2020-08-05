Зеленский надеется, что Лукашенко выдаст Украине бойцов ЧВК

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Вопрос выдачи задержанных в Беларуси российских граждан обсудил в телефонном разговоре с Александром Лукашенко 5 августа президент Украины Владимир Зеленский.

«Провел телефонный разговор с президентом Лукашенко. Надеюсь, что подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам», — сообщил Зеленский в своем телеграм-канале.

Что еще говорил Лукашенко во время ежегодного послания:

 

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Тэги: задержание боевиков ЧВК Беларусь-Украина Персона: Александр Лукашенко Владимир Зеленский

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