Зеленский надеется, что Лукашенко выдаст Украине бойцов ЧВК
Вопрос выдачи задержанных в Беларуси российских граждан обсудил в телефонном разговоре с Александром Лукашенко 5 августа президент Украины Владимир Зеленский.
«Провел телефонный разговор с президентом Лукашенко. Надеюсь, что подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам», — сообщил Зеленский в своем телеграм-канале.
Что еще говорил Лукашенко во время ежегодного послания:
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