Финансовая милиция задержала одного из руководителей инициативы «Честные люди» Илью Шапотовского

Один из руководителей инициативы «Честные люди» Илья Шапотовский был задержан 4 августа, сообщает правозащитный сайт «Весна».

По предварительной информации, его задерживали сотрудники Департамента финансовых расследований в рамках дела «Белгазпромбанка».

«Шапотковский был хорошим знакомым Виктора Бабарико. С первых дней существования штаба Бабарико он принимал активное участие в его работе и возглавлял отдел верификации подписей. После отказа в регистрации Бабарико в качестве кандидата на пост президента Илья активно участвовал в работе инициативы "Честные люди"», — отмечается в сообющении.

По данным правозащитников, 5 августа проходит допрос Шапотовского.

Идея инициативы «Честные люди» заключается в том, чтобы, используя современные технологии, собрать активистов, готовых попытаться стать членом участковой избирательной комиссии, и честных людей, имеющих мужество сообщить о нарушениях избирательного законодательства.

В первый день досрочного голосования на выборах президента Беларуси, 4 августа, наблюдатели гражданской инициативы «Честные люди» зафиксировали 2056 нарушений избирательного законодательства.

Экс-претендент на пост президента Виктор Бабарико, который до этого в течение 20 лет возглавлял «Белгазпромбанк», был задержан 18 июня спустя месяц после того, как объявил о намерении балллотироваться в президенты. Вместе с ним был задержан его сын Эдуард Бабарико, который возглавлял инициативную группу по выдвижению отца кандидатом в президенты. Обоих поместили в СИЗО КГБ. Виктор Бабарико обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса: дача взятки, уклонение от уплаты сумм налогов и легализация средств, полученных преступным путем. В чем обвиняется Эдуард Бабарико, не сообщалось. С адвокатов взята подписка о неразглашении.