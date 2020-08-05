Беларусь в августе закупит 1,21 млн тонн российской нефти

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Беларусь в августе закупит 1,21 млн тонн российской нефти, сообщил БелаПАН пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«Августовские потребности белорусских НПЗ определены в объеме 1,37 млн т нефти. Российские компании подтвердили заявки на поставку 1,21 млн т, из которых 77 тыс. т будет поставлено по железной дороге, остальное — по нефтепроводу», — сказал Тищенко.

Он напомнил, что в августе также запланированы поставки двумя танкерами азербайджанской и американской нефти — всего 160 тыс. тонн. «Вчера вечером танкер с азербайджанской нефтью прибыл в порт Южный (Одесса) и встал под разгрузку, потом по нефтепроводу Одесса — Броды нефть будет перекачена на Мозырский НПЗ», — отметил пресс-секретарь.

С начала года российские компании из «большой пятерки» («Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть») отказывались поставлять в Беларусь нефть без премии. В Минске настаивали на отмене премии, поскольку российское сырье и так подорожало из-за налогового маневра в РФ. После трех месяцев переговоров сторонам удалось прийти к соглашению. 2 апреля белорусские НПЗ начали контрактовать объемы поставок нефти от нефтяных компаний на апрель. 6 апреля российская нефть начала поступать на белорусские НПЗ.

Одновременно шла работа с альтернативными источниками. В январе Беларусь купила первую партию норвежской нефти для переработки на «Нафтане». Через порт Клайпеды (Литва) в мае и июне была поставлена саудовская и американская нефть.
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Тэги: Белнефтехим российская нефть Беларусь-Россия импорт нефти Персона: Александр Тищенко

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