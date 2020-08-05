Пьяный россиянин откусил часть уха отдыхавшему в кафе минчанину

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Нетрезвый российский турист 1987 года рождения напал на человека в одном из минских кафе и умышленно нанес ему тяжкое телесное повреждение.

Генеральная прокуратура Беларуси передала российским коллегам уголовное дело о данном противоправном факте, сообщили в пресс-службе ведомства.

Нападение произошло 25 октября 2018 года. Установлено, что гражданин РФ, находясь в кафе на улице Кульман в Минске, из хулиганских побуждений попытался ударить по лицу другого посетителя. После этого нападавший укусил его за правое ухо, в результате отделилась часть ушной раковины.

«Данное телесное повреждение отнесено к категории легких по признаку незначительной стойкой утраты общей трудоспособности (менее 10 %), но по признаку неизгладимого обезображения лица признано тяжким повреждением», — рассказали в Генпрокуратуре.

После нападения россиянин скрылся от органов уголовного преследования и покинул Беларусь. Выдача фигуранта невозможна, так как он выехал на территорию государства своей гражданской принадлежности.
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Тэги: Беларусь-Россия пьянство телесные повреждения Город: Минск

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