Пьяный россиянин откусил часть уха отдыхавшему в кафе минчанину
Нетрезвый российский турист 1987 года рождения напал на человека в одном из минских кафе и умышленно нанес ему тяжкое телесное повреждение.
Генеральная прокуратура Беларуси передала российским коллегам уголовное дело о данном противоправном факте,
Нападение произошло 25 октября 2018 года. Установлено, что гражданин РФ, находясь в кафе на улице Кульман в Минске, из хулиганских побуждений попытался ударить по лицу другого посетителя. После этого нападавший укусил его за правое ухо, в результате отделилась часть ушной раковины.
«Данное телесное повреждение отнесено к категории легких по признаку незначительной стойкой утраты общей трудоспособности (менее 10 %), но по признаку неизгладимого обезображения лица признано тяжким повреждением», — рассказали в Генпрокуратуре.
После нападения россиянин скрылся от органов уголовного преследования и покинул Беларусь. Выдача фигуранта невозможна, так как он выехал на территорию государства своей гражданской принадлежности.