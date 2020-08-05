«Лексус» сбил 36-летнюю женщину под Минском

Устанавливаются обстоятельства ДТП с тяжкими последствиями, случившегося вечером 3 июля на автодороге Минск — Калачи — Мядель.

По сообщению УСК по Минской области, Lexus GX460 следовал по указанной автодороге в сторону столицы и на 14-м км вблизи д. Дубовляны Минского района наехал на женщину. Она пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода после того, как вышла из-за остановившейся на правой обочине маршрутки.

В результате происшествия 36-летнюю жительницу Минского района госпитализировали с тяжкими телесными повреждениями.