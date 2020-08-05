Участнику телеграм-канала «Армия с народом» Коршуну предъявили обвинение в грубо нарушающих общественный порядок действиях

Участнику телеграм-канала «Армия с народом» Сергею Коршуну предъявлено обвинение по чч. 1 и 2 ст. 342 Уголовного кодекса (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок), сообщает правозащитный сайт «Весна» со ссылкой на родственников обвиняемого.

Фото: spring96.org

Отмечается, что 5 августа в доме сестры Коршуна, а также на даче семьи, где находится его мать, прошли обыски, изъята техника.

Правозащитники сообщают, что Коршун 10 лет служил в милиции, уволился около 10 лет назад по собственному желанию в звании капитана.

Сергей Коршун был задержан 21 июля вместе с еще двумя участниками упомянутого телеграм-канала — Сергеем Лукьяновым и Еленой Коликовой — в рамках уголовного дела по ст. 342 в связи с инцидентом на предвыборном пикете 29 мая в Гродно. По этому же делу проходят муж кандидата в президенты Светланы Тихановской популярный видеоблогер Сергей Тихановский, оппозиционный политик Николай Статкевич и еще около двух десятков человек.

Лукьянов и Коликова 24 июля были отпущены из изолятора временного содержания под подписку о невыезде в статусе подозреваемых. Коликова, по информации правозащитников, утверждает, что сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД оказывали давление на Сергея Коршуна, угрожая забрать у него детей.

29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской задержали около полутора десятка человек, в том числе Сергея Тихановского. Задержания были проведены после инцидента с участием милиционеров, один из которых упал. Инцидент был снят на видео, из которого очевидно, что его спровоцировала неизвестная женщина.

8 июня Тихановскому и еще семерым гражданам было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 УК, о чем на следующий день сообщила пресс-служба Следственного комитета. 9 июня правозащитное сообщество Беларуси признало всех их политическими заключенными, а международная правозащитная организация Amnesty International — узниками совести.

Впоследствии число задержанных по «делу Тихановского» превысило два десятка человек. По информации правозащитников, под стражей в рамках уголовных дел, связанных с инцидентом в Гродно, без учета Коршуна, остаются 16 граждан: Сергей Тихановский, Владимир Неронский, Сергей Петрухин, Александр Кабанов, Владимир Цыганович, Дмитрий Козлов, Игорь Лосик, Дмитрий Фурманов, Артем Саков, Александр Аранович, Евгений Розниченко, Владимир Книга, Андрей Новиков, Николай Статкевич, Сергей Спариш и Дмитрий Попов.