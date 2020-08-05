Отец Канопацкой не понимает поведение дочери

Первый белорусский долларовый миллионер Анатолий Труханович, в частности, остался недоволен высказываниями своей дочери Анны Канопацкой о Викторе Бабарико.

«И я не понимаю, и сестра не понимает, вся семья не понимает. Я не знаю, почему так происходит, может быть, это излишнее волнение… Я вижу в ней дух семьи, нацеленность на справедливость. Но вот эти ее выступления — это совсем непохоже на нее. Я воспитывал своих дочерей так, что не просто нужно быть обывателем, а болеть, переживать за большое, если хочешь быть большим» — сказал Труханович в интервью главреду «Ежедневника» Сергею Сацуку.

«Зачем так грубо говорить о Бабарико? Лично меня это тоже коробит. На фоне того, что у нас уже есть такой президент, который не следит за тем, что говорит, и тут дочка такая. Мне кажется, что это неправильно. За ней же никогда такого не водилось. В семье у нас даже грубых интонаций не было. Мы всегда осуждали с ней, как президент грубо говорит про кого-то. Не должен так кандидат говорить, тем более президент. От президента ждем мудрости. Из мудрости вытекает три особенности: правильно анализировать, безошибочно говорить и безупречно поступать. Конечно, надо понимать, что если представитель российского банка будет в Беларуси президентом — это будет нести определенные риски. Так и надо говорить, дипломатично. Люди все поймут. Не нужно этих грубых сравнений. Она допустила тут ошибку. Считаю, что она должна извиниться. Ошибаются все, но только дураки не признают свои ошибки», — продолжил Труханович.

Анна Канопацкая участвует в президентских выборах в качестве одного из пяти кандидатов. Она раскритиковала Светлану Тихановскую и наотрез отказалась сниматься в ее пользу.