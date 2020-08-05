Видеофакт. Лукашенко моет руки санитайзером перед интервью с Гордоном

Александр Лукашенко дал интервью Дмитрию Гордону. По сообщению украинского журналиста, встреча прошла в Минске 5 августа.

Лукашенко и Гордон обменялись рукопожатиями. При этом президент Беларуси спросил украинского журналиста, не боится ли тот. Гордон отметил, что поздно бояться. На вопрос Лукашенко, не болел ли, журналист ответил, что нет.

После приветственных слов в адрес друга друга Лукашенко предложил Гордону протереть руки дезинфицирующим средством. «Очень рекомендую, очень», — сказал Лукашенко, который недавно признался, что переболел COVID-19 в легкой форме, перенеся заболевание на ногах.

Дмитрий Гордон родился в 1967 году в Киеве. Депутат Киевского горсовета в 2014—2016 годах. Записал около тысячи интервью с известными людьми. Обладатель двух «Золотых кнопок YouTube» за превышающее миллион количество подписчиков на его ютьюб-каналах.

Интервью с Лукашенко выйдет на youtube-канале «В гостях у Гордона» в ближайшие дни. «Такого вы еще не слышали!» — написал журналист, анонсируя программу.