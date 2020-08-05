Федерация хоккея Беларуси поддержала Лукашенко

Федерация хоккея Беларуси опубликовала в своем Facebook-аккаунте видео из послания Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию, сопроводив свой пост хештегом #БеларусьоднаНеотдадим.

«Мы сегодня крепко держим в руках будущее. Будущее нашей независимой Беларуси. Страну мы вам не отдадим. Независимость стоит дорого. Но она стоит того, чтобы ее сохранить и передать будущим поколениям. За нами Беларусь — чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая и немножко наивная. И чуть-чуть ранимая. Но она наша!» — сказал в этом ролике Лукашенко.