Федерация хоккея Беларуси поддержала Лукашенко

/ Выборы
Просмотров: 367

Федерация хоккея Беларуси опубликовала в своем Facebook-аккаунте видео из послания Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию, сопроводив свой пост хештегом #БеларусьоднаНеотдадим.

«Мы сегодня крепко держим в руках будущее. Будущее нашей независимой Беларуси. Страну мы вам не отдадим. Независимость стоит дорого. Но она стоит того, чтобы ее сохранить и передать будущим поколениям. За нами Беларусь — чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая и немножко наивная. И чуть-чуть ранимая. Но она наша!» — сказал в этом ролике Лукашенко.

Сюжет: Послание президента 2020 года
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Федерация хоккея Беларуси президентские выборы-2020

Другие материалы на эту тему:

Тихановская не отказывается от проведения митинга-концерта 6 августа в Минске

Тихановская не отказывается от проведения митинга-концерта 6 августа в Минске

«Я подписался на Григорьевича». Досрочное голосование на родине Лукашенко

«Я подписался на Григорьевича». Досрочное голосование на родине Лукашенко

Светлана Тихановская: я не лидер, сейчас каждый человек — лидер

Светлана Тихановская: я не лидер, сейчас каждый человек — лидер

Как отчаянная домохозяйка бросила вызов системе и что из этого выйдет

Как отчаянная домохозяйка бросила вызов системе и что из этого выйдет