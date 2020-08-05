Мингорисполком предупредил Тихановскую о невозможности проведения митинга на Бангалор 6 августа

Столичные власти прислали кандидату в президенты Светлане Тихановской официальное уведомление о том, что провести 6 августа в парке Дружбы народов какое-либо мероприятие не представляется возможным — площадка будет занята.

Фото: телеграм-канал Harbacevic

В документе, который подписал заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран, говорится, что 6 августа в парке согласно плану городских культурных мероприятий пройдет празднование Дня железнодорожных войск.

«В этой связи проведение вами либо вашими доверенными лицами, иными гражданами каких-либо массовых мероприятий 06.08.2020 в Парке Дружбы народов в Минске не представляется возможным», — указано в документе.

Администрация Советского района анонсировала проведение 6 августа в парке Дружбы народов концерта ко Дню железнодорожных войск: в парке выступят почетный караул, военный оркестр. 4 августа доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова подала в ЦИК и Мингорисполком жалобу на это решение города. Сегодня штаб Тихановской заявил, что поскольку официальной реакции на обращение нет, «мы двигаемся по своему плану: митинг в парке Дружбы народов будет».