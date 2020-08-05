Наблюдателя от инициативы «Честные люди» Ивана Дубовика в Минске осудили на 10 суток ареста

Наблюдателя от инициативы «Честные люди» Ивана Дубовика, задержанного 4 августа на участке для голосования №52 в Октябрьском районе Минска, суд наказал 10 сутками административного ареста.

Как сообщает правозащитный сайт «Весна», суд Октябрьского района Минска обвинил наблюдателя по ст. 23.4 КоАП в том, что он якобы оказывал сопротивление сотрудникам милиции на участке для голосования. Участковая комиссия вызвала на него милицию за то, что он им вручал письма «За честные выборы». На участок для разбирательства приехали сразу четыре сотрудника милиции.

«Очень много было грубых ошибок в процессе», — рассказала правозащитникам мать Ивана Дубовика, которого сразу после суда отправили отбывать наказание.

Гражданская инициатива «Честные люди» занимается в том числе и наблюдением за президентскими выборами.

В первый день досрочного голосования на выборах президента Беларуси, 4 августа, наблюдатели гражданской инициативы «Честные люди» зафиксировали 2056 нарушений избирательного законодательства.

По сведениям правозащитников, один из руководителей инициативы «Честные люди» Илья Шапотковский был задержан сотрудниками Департамента финансовых расследований в рамках дела «Белгазпромбанка».