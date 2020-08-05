Наблюдателя от инициативы «Честные люди» Ивана Дубовика в Минске осудили на 10 суток ареста
Наблюдателя от инициативы «Честные люди» Ивана Дубовика, задержанного 4 августа на участке для голосования №52 в Октябрьском районе Минска, суд наказал 10 сутками административного ареста.
Как
«Очень много было грубых ошибок в процессе», — рассказала правозащитникам мать Ивана Дубовика, которого сразу после суда отправили отбывать наказание.
Гражданская инициатива «Честные люди» занимается в том числе и наблюдением за президентскими выборами.
В первый день досрочного голосования на выборах президента Беларуси, 4 августа, наблюдатели гражданской инициативы «Честные люди» зафиксировали 2056 нарушений избирательного законодательства.
По сведениям правозащитников, один из руководителей инициативы «Честные люди» Илья Шапотковский был задержан сотрудниками Департамента финансовых расследований в рамках дела «Белгазпромбанка».