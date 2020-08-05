Девушка хотела спрыгнуть с моста в центре Гродно

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Сегодня днем, 5 августа, в центре Гродно девушка хотела спрыгнуть с моста — информацию об этом сотрудники Департамента охраны получили от граждан.



Увидев милиционеров, девушка, выглядевшая встревоженно, сказала не приближаться, угрожая в противном случае прыгнуть вниз. Медики и милиционеры сумели отговорить ее и тем самым предотвратили трагедию.

Жизни и здоровью девушки ничего не угрожает. Как выяснилось позже, причиной такого поступка стала ссора с близкими.
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Тэги: попытка суицида Город: Гродно

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