Девушка хотела спрыгнуть с моста в центре Гродно

Сегодня днем, 5 августа, в центре Гродно девушка хотела спрыгнуть с моста — информацию об этом сотрудники Департамента охраны получили от граждан.









Увидев милиционеров, девушка, выглядевшая встревоженно, сказала не приближаться, угрожая в противном случае прыгнуть вниз. Медики и милиционеры сумели отговорить ее и тем самым предотвратили трагедию.

Жизни и здоровью девушки ничего не угрожает. Как выяснилось позже, причиной такого поступка стала ссора с близкими.