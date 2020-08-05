Джули Фишер: Беларусь не должна находиться в ситуации, когда ее процветание и безопасность зависят от какой-то одной страны

В случае утверждения в должности посла США в Беларуси Джули Фишер намерена содействовать дальнейшему восстановлению и укреплению белорусско-американских отношений. Об этом она заявила 5 августа на слушаниях в Конгрессе США, которые проходили в комитете по иностранным делам. Текст выступления опубликован на сайте конгресса.

Фишер, которая сейчас является заместителем помощника госсекретаря, отметила, что рассчитывает на сотрудничество с Конгрессом США в вопросе «поддержки Беларуси по защите своего суверенитета и независимости перед лицом беспрецедентного политического давления, направленного на подрыв этого».

Она подчеркнула, что США полностью поддерживают стремление Беларуси «делать свой собственный выбор, развивать свои собственные партнерские отношения и играть конструктивную роль в регионе». «Беларусь не должна находится в ситуации, когда ее процветание и безопасность зависят от какой-то одной страны, — сказала Фишер. — И мы не просим Беларусь выбирать между Востоком и Западом. Страны, как и отдельные люди, выбирают себе друзей, но не соседей».

Фишер напомнила, что после отзыва послов в 2008 году отношения между США и Беларусью долгое время оставались напряженными. «Но после незаконного захвата и оккупации Россией Крыма и подогревания ею войны на Донбассе мы стали замечать признаки заинтересованности белорусской стороны в расширении дипломатических и торговых связей», — заявила она.

Дипломат отметила, что 9 августа в Беларуси пройдут президентские выборы. «Несмотря на все усилия международного сообщества убедить белорусские власти выполнить рекомендации ОБСЕ, парламентские выборы в Беларуси в 2019 году не соответствовали демократическим стандартам, а сейчас ни ОБСЕ, ни Совет Европы не будут наблюдать за предстоящими президентскими выборами, — сказала она. — В случае утверждения моей кандидатуры, я намерена продолжать поддерживать стремление белорусского народа к демократии, включая фундаментальные свободы и верховенство закона».

По мнению Фишер, ситуация с правами человека по-прежнему остается в Беларуси проблемной. «Соединенные Штаты поощряют Беларусь решить приоритетные задачи в области прав человека и осуществить демократические реформы, которые необходимы ей для укрепления своего международного авторитета и реализации чаяний своего народа, — подчеркнула она. — Несмотря на многочисленные инциденты в ходе нынешней избирательной кампании, с 2015 года мы наблюдаем тенденцию к скромному улучшению отношения к политической оппозиции и независимому гражданскому обществу. Тем не менее мы по-прежнему обеспокоены тем, что белорусское правительство продолжает задерживать и оказывать давление на оппозицию, вводит ограничения в отношении прессы, гражданского общества и некоторых религиозных меньшинств».

При этом Фишер отметила, что в тех областях, где есть прогресс в отношениях, его нужно признать и поощрять. В качестве примера она привела поставку 600 тысяч баррелей американской нефти в Беларусь. «Еще одна партия находится в пути, — сказала она. — Эти поставки могут помочь диверсифицировать поставки энергоносителей в Беларусь и сохранить рабочие места здесь, в США».

По словам Фишер, Беларусь также все больше заинтересована в американских инвестициях. В случае своего назначения послом она намерена поддержать создание американской торговой палаты в Минске и американо-белорусского делового совета в Вашингтоне.

Фишер также сообщила, что с момента снятия Беларусью в 2019 году ограничений на число американских дипломатов в посольстве в Минске штат дипмиссии увеличился с 10 до 14 человек. «И это число будет расти и дальше, соизмеримо с потребностями миссии. Мы также ведем переговоры о строительстве нового комплекса посольства», — сказала она.

Комитет продолжит свое заседание 6 августа.