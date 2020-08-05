Донецкий «Шахтер» благодаря разгромной победе вышел в четвертьфинал Лиги Европы

/ Спорт
Просмотров: 235

«Шахтер» со счетом 3:0 победил «Вольфсбург» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и с общим результатом 5:1 вышел в следующий раунд.

Первый тайм остался за хозяевами поля, которые создали два верных момента для взятия ворот, но если Мораес не смог акцентированно пробить, то после удара Марлоса гостей спасла стойка, передает «Новое время». Ближе к перерыву еще один шанс забить упустил Мораес, не попав в ворота, и Матвиенко, чей удар парировал вратарь соперника Кастельс.

Чемпион Украины продолжил создавать остроту у чужих ворот в дебюте второго тайма, но те же Мораес и Марлос, а также Тайсон свои моменты не использовали. «Вольфсбург» сумел ответить на опасные атаки оппонентов своими выпадами, однако «Шахтер» дважды спасал Пятов, когда поразить его рамку пытались Арнольд и Брекало.

Хозяевам пришлось понервничать после 68-й минуты, на которой арбитр удалил Хочолаву, но уже через две минуты он уравнял составы, показав красную карточку Брукса.

«Шахтер» все же добился своего на 89-й минуте. Это Мораес отозвался на прострел с правого фланга и ударом в касание пробил точно в ворота. А в добавленное время точку своими голами поставили Соломон и Мораес.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Лига Европы ФК Шахтер-Донецк ФК Вольфсбург

Другие материалы на эту тему:

Минчанка выиграла для сына билеты на финал Лиги Европы в Баку

Минчанка выиграла для сына билеты на финал Лиги Европы в Баку

Белоруски поборются за право отправить своих мужчин на финал Лиги Европы с KIA

Белоруски поборются за право отправить своих мужчин на финал Лиги Европы с KIA

Победный матч БАТЭ с «Арсеналом» открыл слабовидящий мальчик

Победный матч БАТЭ с «Арсеналом» открыл слабовидящий мальчик

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага: это было лучше, чем секс

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага: это было лучше, чем секс