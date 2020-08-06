«Право выбора» заявляет о значительном завышении явки в Гомельской области и лишении аккредитации наблюдателей

Наблюдатели в Гомельской области фиксируют значительное завышение явки участковыми комиссиями за два дня досрочного голосования.

Как сообщил БелаПАН один из координаторов кампании «Право выбора» Василий Поляков, данные комиссий и наблюдателей рознятся.

Если, по данным наблюдателей, на контрольных участках проголосовали за два дня от 2,25% до 6,53% избирателей, то, по протоколам участковых комиссий, — от 7,03% до 20,21% избирателей. 20,21% избирателей, которые уже проголосовали, зафиксировала комиссия на участке № 65 Железнодорожного района Гомеля. Наблюдатели там насчитали 4%.

Причем наблюдатели работают, можно сказать, в экстремальных условиях — они обозревают процесс голосования из коридора или вообще на крыльце зданий. Так как комиссии руководствуются распоряжением ЦИК о допуске на участок только троих, как правило, провластных наблюдателей.

«В этот раз избирательная кампания проходит агрессивно со стороны комиссий. Наблюдателей не только не допускают на участки, но и лишают аккредитации. Так было сегодня с Аллой Гречко, которая наблюдала на участке № 62 Железнодорожного района. К ней на участок пришла идеолог из администрации района и чуть ли не в рукопашную вступила, чтобы лишить Аллу аккредитации», — заметил Поляков.

Также аккредитации был лишен Евгений Ходаков — наблюдатель и доверенное лицо кандидата в президенты Андрея Дмитриева.

О нарушениях сигнализируют и наблюдатели от кампании «Правозащитники за свободные выборы». На участке № 21 Центрального района комиссия насчитала в первый день досрочного голосования 240 человек, во второй — 483. Наблюдатели рассказали БелаПАН, что они сегодня на данном участке с 10 до 14 часов насчитали 15 человек, и с 18 до 19 часов — 11 человек. Завтра они будут подавать жалобы.

Евгений Щур наблюдал в деревне Бронислав Житковичского района. Его попросила удалиться из здания школы, где размещен участок, директор учебного заведения. Она вызвала милицию. Так Щур попал в ИВС, и завтра будет суд за «мелкое хулиганство». В Гомеле был задержан наблюдатель Владимир Непомнящих. О его судьбе пока неизвестно.