Подростки с автоматом проникли в резиденцию Трампа

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Трое подростков с полуавтоматическим оружием проникли на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

По данным издания Miami Herald со ссылкой на представителя полиции Палм-Бич Майкла Огродника., инцидент произошел 31 июля.

«Трое 15-летних подростков при приближении полицейского бросились в бегство на автомобиле. Уходя от погони, они наткнулись на вторую патрульную машину, после покинули собственный автомобиль и перелезли через ограду поместья Трампа», — говорится в сообщении.

Как сообщили в полиции, преднамеренно в здание, где живет американский лидер, подростки проникнуть не пытались, они лишь перелезли через забор, чтобы спрятаться и не представляли, где именно оказались.

По словам задержанных, обнаруженный у них в рюкзаке автомат им не принадлежит и был найден случайно.
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Тэги: США резиденция президента Персона: Дональд Трамп

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