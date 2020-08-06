Гордон: Николай Лукашенко настроен оппозиционно

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Александр Лукашенко «рассказал такие вещи, которые прольют свет на новейшую историю целого ряда стран: России, Украины, Беларуси, в частности», сообщил украинский журналист Дмитрий Гордон, который 5 августа в Минске взял интервью у белорусского руководителя для своего ютьюб-канала.

«Я давно хотел сделать интервью с Александром Григорьевичем. Он очень мало дает интервью. Я бы сказал, он почти не дает интервью, а для ютьюб-каналов он не давал интервью никогда. Это первое интервью президента Беларуси ютьюб-каналу», — заявил Гордон в эфире телеканала «Украина 24» перед отлетом в Киев.

«Причем его подвиг на это, как он мне сам признался, его сын Николай, который является оппозиционным человеком, как сказал Александр Григорьевич, оппозиционно настроен, но смотрит практически все мои программы и сказал отцу: "Как, с Гордоном? Надо немедленно соглашаться". И Александр Григорьевич согласился», — отметил журналист.

По его словам, Лукашенко-младший оппозиционно настроен «к власти вообще». «Он как любой молодой человек, которому скоро исполняется 16 лет, у него свое мировоззрение сформировавшееся. Александр Григорьевич мне рассказывал сегодня: он не просто с юных лет — с детства он общается с президентами, с премьер-министрами, он ездит везде с Александром Григорьевичем по миру, он очень много видел, он очень много знает, у него есть своя система ценностей, и да, он оппозиционно настроен», — сказал Гордон.

Как отметил журналист, в ходе интервью, которое продолжалось два с половиной часа, Александр Лукашенко, отвечая на вопрос, видит ли он младшего сына преемником, «категорически сказал нет, ни в коем случае, я не хочу желать ему такую участь, я хочу, чтобы он развивался, жил спокойно и не был президентом Беларуси».

Запись интервью Гордон намерен разместить на своем канале вечером 6 августа.
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Тэги: интервью с Лукашенко Беларусь-Украина Персона: Александр Лукашенко Дмитрий Гордон Николай Лукашенко Город: Минск

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