Команде Тихановской не дали разгрузить оборудование к митингу-концерту в Минске

Команда кандидата в президенты Светланы Тихановской не смогла установить оборудование для проведения митинга в столичном парке Дружбы Народов, сообщила БелаПАН доверенное лицо кандидата Ольга Ковалькова.

«Сотрудники ГАИ не пустили машину с оборудованием, — сказала она. — В прошлый раз (предыдущий митинг прошел 30 июля. — ред.) мы заезжали на территорию парка и разгружали оборудование, никаких проблем у нас не было. Сейчас для своей техники и "скорой" они открывают проезд, а для нас сказали: если что-то надо, то носите вручную. Никакие подъезды, чтобы подвезти оборудование, они не открывают. А вручную кто сможет сцену занести? Микрофоны можно отнести, а крупногабаритную технику — просто нереально».

По словам Ковальковой, в настоящее время она объезжает другие площадки, на которых разрешено проведение предвыборных пикетов.

«В Киевском сквере, например, сейчас проходит какой-то концерт. Кто его проводит, неизвестно. Какая программа, тоже неизвестно. Поставили выставку музея Великой Отечественной войны. Единственное, что удалось добиться, это что там сегодня вечером "Песняры" будут выступать», — сказала Ковалькова.

Она подчеркнула, что команда Тихановской сделала все шаги для обеспечения законности проведения предвыборных митингов.

«Уведомление о проведении митинга подавала и сама Светлана 14 июля, и я — 20 июля, — пояснила Ковалькова. — Но ни она, ни я не получали никакой информации о том, что по каким-то причинам мы не можем проводить там мероприятия. Единственное, что в письме Мингорисполкома сказано, что мы должны согласовывать с другими кандидатами. Но то, что сейчас происходит, — эти мероприятия не связаны с агитационной деятельностью, с агитационной кампанией ни одного из кандидатов. И это абсолютно грубое нарушение, тем более на всех площадках. Эти действия незаконны».

Она отметила, что до сих пор штаб Тихановской не получил письмо из Мингорисполкома о невозможности проведения митинга 6 августа в парке Дружбы Народов из-за праздничного мероприятия, посвященного дню железнодорожных войск. Копию письма накануне опубликовал в своем телеграм-канале журналист Артем Гарбацевич.

Ковалькова уточнила, что окончательное решение по проведению митинга будет принято во второй половине дня.