Лукашенко проводит совещание по обеспечению безопасности избирательной кампании

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Александр Лукашенко 6 августа проводит совещание по обеспечению безопасности избирательной кампании, сообщает пресс-служба президента.

Фото: president.gov.by

«Понятно, что выборы начались, досрочное голосование идет, — отметил Лукашенко, открывая совещание. — Но будет нелишним, с учетом опыта на сегодняшний день, еще раз оценить текущую ситуацию и, если потребуется, выработать дополнительные меры по обеспечению безопасности на ближайший период».

«Детали обстановки вам известны, повторяться не следует. Однако если есть новые моменты, прошу руководителей ведомств доложить и внести соответствующие предложения», — добавил Лукашенко.

В Беларуси идет третий день досрочного голосования на президентских выборах. По данным ЦИК, за два первых дня явка избирателей составила 12,75% (на предыдущих президентских выборах, в 2015 году, за этот же период проголосовало 10,94% избирателей). Независимые наблюдатели и правозащитники фиксируют многочисленные нарушения.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 КГБ ОМОН задержания журналистов задержания активистов

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