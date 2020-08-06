Александр Лукашенко поручил оценить законность инициатив по альтернативному подсчету голосов в день президентских выборов.

Такое поручение он дал 6 августа на совещании по обеспечению безопасности избирательной кампании, сообщает пресс-служба главы государства.

«Еще одна тема, которая всплыла, это альтернативный подсчет голосов в день выборов. И Генеральной прокуратуре, и судам следует дать оценку законности подобных инициатив. В судах, если такие обращения туда поступят», — сказал белорусский лидер.