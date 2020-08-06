За два дня досрочного голосования были задержаны 14 наблюдателей инициативы «Честные люди»

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За два дня досрочного голосования были задержаны 14 аккредитованных наблюдателей — представителей инициативы «Честные люди».

Трое из них отпущены после беседы, 11 — задержаны до суда или уже отбывают наказание до 10 суток, сообщила инициатива.

6 августа в 8:40 в Гродно задержан наблюдатель Петр Кришталь. «Еще до начала работы участка. Причины неизвестны», — отмечается в сообщении.

По данным наблюдателей инициативы «Честные люди», 5 августа зафиксировано 1000 нарушений Избирательного кодекса, а за два дня досрочного голосования — 3056.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: Честные люди наблюдатели президентские выборы-2020 Персона: Петр Кришталь

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