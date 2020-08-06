МЧС разрешило загрузку ядерного топлива в реактор первого энергоблока БелАЭС

Коллегия Министерства по чрезвычайным ситуациям 6 августа дополнила лицензию администрации Белорусской АЭС на деятельность в области использования атомной энергии разрешением выполнить первую загрузку реактора первого энергоблока БелАЭС, сообщает сайт департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор).

Фото: Василий Семашко, belatom.by

Решение было принято на основе заключения Госатомнадзора по итогам экспертизы обосновывающих безопасность документов и целевой проверки готовности БелАЭС выполнить упомянутый этап, предшествующий вводу станции в эксплуатацию.

«Госатомнадзор контролирует исполнение лицензиатом лицензионных требований и условий, включая специальные условия действия лицензии, в рамках надзорной деятельности, в том числе в режиме постоянного [круглосуточного] надзора, а также путем проведения целевых проверок. Результаты надзора, наряду с другими документами, анализируются перед принятием решений о выдаче госпредприятию "Белорусская АЭС" разрешений», — подчеркнули в регулирующем органе.

4 августа консультант Госатомнадзора Олег Соболев сообщил БелаПАН, что 31 июля было опубликовано постановление правительства с изменениями в нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности. Эти изменения, по его словам, «затронули то, каким образом регулирующий орган будет выдавать разрешительные документы» оператору атомной станции.

Представитель регулирующего органа обратил внимание, что прежде Госатомнадзор должен был выдать только лицензию на сооружение, а после — сразу на эксплуатацию. С изменением законодательства администрации БелАЭС до ввода станции в эксплуатацию надлежит поочередно получить лицензии на первую загрузку топлива, испытания реакторной установки в подкритичном состоянии, выполнение физических экспериментов на минимально контролируемом уровне, энергетический пуск и опытно-промышленную эксплуатацию.

«Перед каждым из этих этапов будет проводиться оценка способности предприятия "Белорусская АЭС" выполнить эти работы, на каждый этап — свое разрешение, — повторил консультант Госатомнадзора. — Только после того, как все эти этапы будут пройдены, будет выноситься вопрос о выдаче разрешения на эксплуатацию. Перед этим разрешением в обязательном порядке проведут общественные слушания».