Лукашенко о досрочном голосовании: достойно, красиво идут люди

Александр Лукашенко внимательно следит за ходом избирательной кампании. И считает, что очень много людей пошло на досрочное голосование, потому что они насторожились и поняли, что могут потерять страну, но потерять ее не хотят.

Об этом президент заявил 6 августа в ходе совещания по обеспечению безопасности избирательной кампании.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Достойно, красиво идут люди. Никому не мешают. Кто-то на дачу хочет поехать в выходные дни, кто-то туда, кто-то сюда. Как обычно, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Мы же не по почте голосуем, как в некоторых государствах. У нас избирательные участки. Все идут туда и голосуют. И мы должны обеспечить этот процесс».

По данным Центризбиркома, за два дня досрочного голосования явка составила 12,75%.

Всем, кто будет голосовать, «необходимо дать возможность сделать это спокойно, празднично, не опасаясь нападок и вмешательства в личный выбор человека», отметил официальный лидер.

«Тут некоторые продолжают звать людей на майдан 9-го и 10-го, — добавил Лукашенко. — Не дай бог мы разожжем костер в центре Минска и будем разбрасывать головешки по всему Минску. Этого мы допустить не можем и не допустим».